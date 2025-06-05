Соответствующее заявление он сделал в четверг, 5 июня, во время пресс-конференции с Фридрихом Мерцом в Овальном кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что заявил Трамп

Американский президент сравнил Украину и Россию с двумя детьми, которые дерутся "как сумасшедшие", и которые ненавидят друг друга. По его словам, он привел эту аналогию Владимиру Путину во время вчерашнего телефонного разговора.

Я сказал, президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают... Но это довольно известная аналогия. У вас двое детей, они дерутся, дерутся, дерутся. Иногда вы позволяете им драться некоторое время. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте,

– заявил он.

По его словам, между Украиной и Россией до сих пор сохраняется вражда, и с этим приходится иметь дело как и ему, так и немецкому канцлеру Фридриху Мерцу. Он отметил, что между Путиным и Зеленским наблюдается "большая ненависть".

Кроме вышеупомянутого, во время совместного брифинга с Мерцом Дональд Трамп снова заявил, что Россия даст ответ на недавнюю атаку по аэродромам, которую 1 июня осуществила СБУ. Президент США добавил, что недоволен этим.