Что об участии Трампа в конференции говорят в Германии?

По мнению представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, президент США Дональд Трамп, вероятно, будет подключен к конференции по Украине в четверг, 4 сентября.

Есть соответствующие соображения,

– говорит он.

В Париже состоится встреча "коалиции желающих". Около 30 преимущественно европейских государств соберется 4 сентября утром в гибридном формате.

Что известно о встрече "коалиции желающих"?