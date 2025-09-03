Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.
Что об участии Трампа в конференции говорят в Германии?
По мнению представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, президент США Дональд Трамп, вероятно, будет подключен к конференции по Украине в четверг, 4 сентября.
Есть соответствующие соображения,
– говорит он.
В Париже состоится встреча "коалиции желающих". Около 30 преимущественно европейских государств соберется 4 сентября утром в гибридном формате.
Что известно о встрече "коалиции желающих"?
Ожидается, что 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу Дональда Трампа и лидеров стран ЕС.
Сначала СМИ лишь предполагали, что к событию может присоединиться украинский президент, однако вскоре участие Владимира Зеленского подтвердили официально.
Также на переговоры пригласили, в частности, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Фридрих Мерц планирует предложить Женеву как город для переговоров между Украиной и Россией.