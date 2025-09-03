Однак країна змогла досягти процвітання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю глави держави для Le Point.

Що сказав Зеленський про війну?

Відповідаючи на питання про те, чи може корейський сценарій реалізуватися в Україні, Зеленський сказав, що "все можливо".

Український президент зазначив, що Південна Корея має великого союзника у вигляді Сполучених Штатів Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Однак додав, що все відносно і південнокорейці все одно ризикують.

За словами президента, доки лишатиметься теперішнє керівництво Північної Кореї, Південна Корея не буде повністю захищеною. Проте країна має багато систем ППО, які гарантують її безпеку.

Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Patriot, якими володіє Південна Корея,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення Росії – понад 140 мільйонів. За словами президента, не можна порівнювати масштаби цих загроз, адже загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й десять разів більші.

Глава держави також підкреслив, що ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом.

Війна Росії з Україною: коротко про головне