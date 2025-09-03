Однако страна смогла достичь процветания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для Le Point.

Что сказал Зеленский о войне?

Отвечая на вопрос о том, может ли корейский сценарий реализоваться в Украине, Зеленский сказал, что "все возможно".

Украинский президент отметил, что Южная Корея имеет большого союзника в виде Соединенных Штатов Америки, которые не позволят Северной Корее захватить ее. Однако добавил, что все относительно и южнокорейцы все равно рискуют.

По словам президента, пока будет оставаться нынешнее руководство Северной Кореи, Южная Корея не будет полностью защищенной. Однако страна имеет много систем ПВО, которые гарантируют ее безопасность.

Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которыми владеет Южная Корея,

– объяснил Зеленский.

Он добавил, что сравнение с Южной Кореей имеет свои ограничения: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов, тогда как население России – более 140 миллионов. По словам президента, нельзя сравнивать масштабы этих угроз, ведь угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и десять раз больше.

Глава государства также подчеркнул, что идентичное воспроизведение южнокорейской модели, вероятно, не подойдет Украине в плане безопасности. Зато ее экономическая модель является хорошим примером.

