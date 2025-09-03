Президент Трамп також зауважив що планує зателефонувати Володимиру Зеленському під час зустрічі європейських лідерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

До теми Він знає мою позицію, – Трамп висловився про Путіна та санкції проти Росії

Як Трамп коментує питання мирних переговорів?

Відповідаючи журналістам про те, які дії він планує після завершення двотижневого дедлайну, встановленого для Путіна з вимогою погодитися на переговори із Зеленським, Трамп заявив, що "збирається незабаром з ним поговорити".

Він підкреслив, що США вже продемонстрували рішучість у низці питань міжнародної політики.

Ми здійснили дуже серйозні кроки, як ви знаєте, і в інших сферах також діяли рішуче. Але після розмови з ним у найближчі кілька днів ми побачимо, як діяти далі,

– сказав Трамп.

До того ж американський президент заявив, що не має спеціального послання до Володимира Путіна, адже той і так добре знає його позицію.

Він так чи інакше ухвалить рішення (щодо війни з Україною – 24 Канал), і ми будемо або задоволені цим рішенням, або ні. А якщо ми будемо незадоволені – ви побачите, що станеться,

– наголосив Дональд Трамп.

Крім того, очільник Білого дому повідомив, що планує провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським. За його словами, дзвінок відбудеться вже 4 вересня – у рамках зустрічі українського лідера з главами держав Європейського Союзу в Парижі.

Чого очікувати від зустрічі в Парижі?