Президент Трамп також зауважив що планує зателефонувати Володимиру Зеленському під час зустрічі європейських лідерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Як Трамп коментує питання мирних переговорів?
Відповідаючи журналістам про те, які дії він планує після завершення двотижневого дедлайну, встановленого для Путіна з вимогою погодитися на переговори із Зеленським, Трамп заявив, що "збирається незабаром з ним поговорити".
Він підкреслив, що США вже продемонстрували рішучість у низці питань міжнародної політики.
Ми здійснили дуже серйозні кроки, як ви знаєте, і в інших сферах також діяли рішуче. Але після розмови з ним у найближчі кілька днів ми побачимо, як діяти далі,
– сказав Трамп.
До того ж американський президент заявив, що не має спеціального послання до Володимира Путіна, адже той і так добре знає його позицію.
Він так чи інакше ухвалить рішення (щодо війни з Україною – 24 Канал), і ми будемо або задоволені цим рішенням, або ні. А якщо ми будемо незадоволені – ви побачите, що станеться,
– наголосив Дональд Трамп.
Крім того, очільник Білого дому повідомив, що планує провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським. За його словами, дзвінок відбудеться вже 4 вересня – у рамках зустрічі українського лідера з главами держав Європейського Союзу в Парижі.
Чого очікувати від зустрічі в Парижі?
- 4 вересня в Парижі запланована зустріч європейських лідерів за участю президента Володимира Зеленського, де головною темою стане питання гарантій безпеки для України.
- Київ наполягає на отриманні від партнерів конкретних зобов'язань, зокрема щодо можливого залучення миротворчих сил для стримування російської агресії.
- Водночас речник уряду Німеччини також припускав участь Дональда Трампа у саміті "коаліції охочих".