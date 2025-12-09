Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рейтинг Politico.

Дивіться також Трамп відповів, чи зможе Зеленський перемогти на президентських виборах

Яке місце посів Зеленський у рейтингу найвпливовіших?

У списку 28 найвпливовіших людей Європи, президент України посів на 14 місце. Видання охарактеризувало Зеленського як "джокера в колоді", пригадавши гучний скандал із Трампом та Джей Ді Венсом на початку 2025 року у Білому домі.

Мало хто вірив, що відносини (Трампа та Зеленського – 24 Канал) можна відновити, але, до честі українського лідера, це сталося,

– пише Politico.

Автори статті вважають, що втручання західних союзників у діалог України та США значно допомогли подолати кризу у відносинах Трампа та Зеленського. Водночас український президент зберігав стриманість та залишався відкритим до переговорів, навіть коли "мирний план" очевидно надавав більше переваг Росії. Зеленський наполягав на "конструктивній роботі" над документом, щоб домогтися для України найвигідніших умов.

Politico зазначає, що наразі президент України змушений одночасно долати внутрішню політичну кризу, яка пов'язана із низкою антикорупційних розслідувань та шукати шлях до мирної угоди, яка "не відправить його одразу в лапи Путіна".

Хто ще є у списку Politico?

Рейтинг найвпливовіших людей Європи очолив президент США Дональд Трамп. Видання назвало його ключовою фігурою, яка мала найбільший вплив на Європу. На другій позиції опинилась прем'єр-міністерка Данії – Метте Фредеріксен. За нею у списку розмістились канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та французька державна та політична діячка із проросійською позицією Марін Ле Пен. Закривав п'ятірку найвпливовіших "провокатор" Володимир Путін, чия агресія продовжує руйнувати європейську політику вже понад 10 років.

Далі у рейтингу:

британський політик, очільник Reform UK Найджел Фарадж;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

німецький політик і депутат Європейського парламенту від партії "Християнсько-соціальний союз" Манфред Вебер;

прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент України Володимир Зеленський;

французький економіст Габріель Зюкман;

верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас;

іспанська правниця, політична діячка Тереза Рібера;

президент Франції Еммануель Макрон;

колишній голова Європейського центрального банку, експрем'єр-міністр Італії Маріо Драгі;

чеський політик, лідер-засновник політичної партії ANO Андрей Бабіш;

Верховний командувач союзних сил у Європі, американський генерал Алексус Гринкевич;

президент Польщі Кароль Навроцький;

лідерка Лівих у Німеччині Гайді Райхіннек;

генеральний директор Unicredit Андреа Орсель;

французька юристка, депутатка Європарламенту Ріма Хассан;

нідерландський політик Роб Єттен;

президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Чи були раніше у списку Politico українські політики?