Політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу зауважив, що у 2013 – 2014 роках, коли Янукович ще був при владі, тему НАТО взагалі не порушували. Ба більше, у документах вказували позаблоковий статус нашої держави.
Дивіться також Лавров зажадав у світу визнати окуповані території України російськими
Чому Росія знову показала Януковича?
Зміни щодо позаблоковості України Янукович вніс ще на початку своєї каденції. У цей час мовилось тільки про Євросоюз, але навіть не про вступ, а про угоду про асоціацію. Вона тільки створює передумови для співпраці між Україною та ЄС.
Те, що зараз озвучив Янукович, – лише підкріплення виступу Путіна на саміті ШОС. Так хочуть показати, що в певних моментах очільник Кремлі нібито мав рацію. Тому колишнього президента просто хочуть використати.
Зверніть увагу! В Україні проти Януковича є одразу 2 судові вироки: за організацію незаконного перетину кордону, підбурювання до дезертирства, а також за державну зраду. Терміни становлять 15 і 13 років відповідно.
Варто згадати, що 12 вересня розпочнуться російські військові навчання у Білорусі під назвою "Запад 2025". Офіційно у них братимуть участь 30 тисяч військових, але справжні цифри можуть бути значно більшими.
Я не здивуюся, якщо появою Януковича, росіяни хочуть налякати українську владу. Показати, що нібито може розпочатися процес формування так званого "зовнішнього уряду". Кремль постійно пропрацьовує такі сценарії, але це сигнал відчаю,
– наголосив політолог.
У Росії чудово усвідомлюють, що тематика з "нелегітимністю" Зеленського взагалі не працює, її ніхто не сприймає. Поява Януковича аж ніяк не переконає у цьому Захід.
Ба більше, Дональд Трамп під час свого попереднього терміну, взаємодіяв з українською владою. Тож аргумент Кремля про те, що вся влада після Януковича буцімто "нелегітимна" – не спрацює.
Головна небезпека від президента-втікача, щоб він за межами України не "передав владу" невизнаному "уряду" з проросійських політиків.
Янукович вперше за тривалий час з'явився у медіа:
- У своєму зверненні він переконував, що буцімто хотів співпрацювати з Європою, але там "поводилися некоректно". Європейці нібито говорили зверхньо та не розуміли всіх економічних моментів.
- Членство в НАТО Янукович назвав "дорогою до громадянської війни". Він додав, що завжди був противником Альянсу. А також натякнув, що ситуація зі вступом в ЄС буцімто призвела до нападу Росії у 2022 році.
- Його поява у медіа викликала хвилю мемів і припущень. Зокрема у людей виникли сумніви, чи справжній Янукович був на відео. Припускають, що його могли згенерувати з допомогою Штучного інтелекту.