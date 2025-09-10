Кремль досліджує Захід поступовою, але неухильною ескалацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Як Кремль випробовує Захід тактикою "нарізання салямі"?

Кремль вправно застосовує так звану тактику "нарізання салямі": послідовні невеликі кроки, які в сумі дають значно більший результат. Росія тестує Захід поступовою, але наполегливою ескалацією. У Києві при цьому атакували будівлю Британської Ради та об’єкт ЄС, навіть глушили навігацію літака одного європейського високопосадовця.

Кожен із таких інцидентів сам по собі може викликати лише заяви й обурення, та сукупність порушень піднімає нові межі – і це підштовхує Росію до дедалі сміливіших кроків.

У цьому Путін – майстер: саме так він у 2014 році поступово, використовуючи "маленьких зелених чоловічків" та інші двозначні методи, привів до окупації Криму. Нині, завдаючи ударів по Польщі, він фактично "відгризає" ще більший шмат.

Ці напади також перевіряють готовність НАТО активувати статтю 5. Багато союзників вважають, що атаки були навмисними, але малоймовірно, що альянс вирішить відповісти військовою операцією проти Росії. Водночас відсутність чіткої, рішучої відповіді сприймається як ознака слабкості – і це лише підштовхне Кремль до наступних кроків.

"Очікуйте багато розмов про санкції, але пам'ятайте, що вони не змогли запобігти цьому вторгненню та не змогли переконати Росію скасувати його. Єдині санкції, які, ймовірно, будуть неприємними, це ті, які президент США відмовляється схвалити, щодо торгівлі нафтою з Росією", – пише видання.

Дрони – це ще й пряме попередження: Путін ніби запитує Захід, чи готовий він серйозно втручатися. Європейські столиці обдумують ідею розміщення сил на українській території після припинення вогню, але якщо нинішня атака виявилася складною для адекватної відповіді, що станеться, коли Москва активізує свій арсенал гібридних методів? Саме такі заплутані підходи, у яких РФ має значний досвід, зроблять життя альянсу в разі втягнення у конфлікт надзвичайно важким.

Подумайте двічі, перш ніж відправляти туди свої війська, попереджає Росія Захід,

– вважають у Sky News.

Що відомо про російські дрони в Польщі?