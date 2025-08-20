Детали передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Какое количество солдат Эстония может ввести в Украину?

Премьер-министр страны Кристен Михал 19 августа во вторник участвовал в заседании Коалиции желающих и в заседании Совета ЕС. Он заявил о том, что Эстония готова приобщиться к вводу войск в Украину.

Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках Коалиции желающих, передали журналисты его слова. То есть говорится об около 250 военных.

Но Михал добавил: еще рано обсуждать детали возможной миссии. По его словам, конкретика станет возможной после встречи между Зеленским, Путиным и Трампом, не раньше.

Сейчас мы находимся на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то в теории за ней может состояться трехсторонняя встреча. Только тогда этот процесс может быть запущен. После этого можно будет обсуждать, как гарантировать безопасность, какими должны быть гарантии, какой внесут вклад США и Европа. Только тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее сделает и какие у нее будут перспективы,

– сказал он.

Эстония направит средства на поддержку Украины

Эстония, как и многие европейские страны, поддерживает Украину финансово.

20 августа Юлия Свириденко поблагодарила Таллинн за стратегическое решение направлять 0,3% ВВП на поддержку Украины.

"Важным является своевременная поставка 100 миллионов евро помощи в виде продукции эстонских производителей. Есть потенциал для расширения совместных закупок, в частности через механизм SAFE", – написала она.

Что такое механизм SAFE

Совет Европейского Союза утвердил инструмент SAFE (Security Assistance for Europe) в мае 2025-го. Это масштабная инициатива, которая предусматривает привлечение до 150 миллиардов евро для инвестиций в оборонно-промышленные комплексы стран – членов ЕС. Поскольку Украина официально признана партнером программы SAFE, то украинские производители ОПК могут полноценно участвовать в совместных европейских закупках, интегрироваться в цепи поставок и реализовывать совместные проекты в сфере высокотехнологичной оборонной продукции.

Какие еще страны отправят свои войска в Украину?

Очень активна Великобритания. Там говорили, что готовы отправить солдат чуть ли не в первую неделю после прекращения огня, а через несколько месяцев – самолеты. Впрочем, позже сообщили: защитят небо и морские границы, но не отправят военных на линию соприкосновения.

В США сказали, что будут поддерживать Украину, но войска не введут.

Германия также говорит, что не поддержит Киев в этом плане. Там боятся чрезмерной нагрузки, ведь страна занимается развертыванием танковой бригады в Литве.

Из Японии тоже прозвучало заявление, что страна присоединится к гарантиям безопасности. Но никаких деталей, что это может быть, не привели.

Таким образом, каких-либо понятных контуров пока не вырисовывается. Эммануэль Макрон 19 августа заверил, что в течение 15 дней Европа завершит работу с американцами и предоставит гарантиям безопасности реальное содержание.