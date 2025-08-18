Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Почему Германия не отправит войска в Украину?

Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль 17 августа сказал, что Берлин не разместит военный контингент в Украине. Там планируют "сосредоточиться на территории НАТО".

Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой,

– объяснил Вадефуль.

Впрочем, Германия не исключает участия в гарантиях безопасности другим способом.

"Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это. Теперь надо посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами", – сказал министр.

Что за бригаду немцы разместили в Литве



Весной говорилось, что Берлин разместит в Литве танковую бригаду, которая будет постоянно дислоцироваться за рубежом. Ее только начали формировать и полностью закончат этот процесс до конца 2027 года. До конца 2025 года в стране появятся еще 100 немецких военных в дополнение к тем, которые уже находятся там. Всего в Литве будут до 5 тысяч немецких военнослужащих. Вильнюс потратит 1 миллиард евро на инфраструктуру.



Это важная новость, ведь танковая бригада в Литве станет для Германии первой бригадой со времен Второй мировой, которая будет постоянно дислоцироваться за рубежом. Решение приняли в рамках масштабного плана усиления восточного фланга НАТО из-за угроз со стороны России.

Почему снова заговорили об иностранных войсках в Украине?

Накануне встречи Зеленского и Трампа в Белом доме Европа хочет усилить Украину. Коалиция желающих заявила, что готова развернуть силы сдерживания в Украине.

Обратите внимание! Мерц был одним из тех, кто председательствовал на заседании Коалиции желающих 17 августа. Канцлер будет в Белом доме вместе с Зеленским. Германия продолжает финансировать военную помощь Украине и предоставляет нам технику.

Деталей пока не приводят, но эти заявления являются логическим продолжением разговоров о введении миротворцев в Украину. Также это сигнал США и России, что Европа готова сама взяться за собственную защиту.

Сейчас наиболее активно выступила Великобритания. Премьер-министр и министр обороны заявили: готовы развернуть британские войска в Украине в течение недели после прекращения огня. А через несколько месяцев присоединится и авиация.