Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на французского министра по делам Европы Бенжамена Аддада в интервью La Tribune Dimanche.
Каким видят мирное соглашение во Франции?
Аддад отметил, что любое мирное соглашение должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности, чтобы сдержать возможную будущую агрессию России.
Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину является неприемлемым,
– отметил министр.
Он также добавил, что Франция готова играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины.
По словам Аддада, президент США Дональд Трамп также поддержал идею участия в гарантиях безопасности для Украины. По мнению министра, это положительный шаг вперед.