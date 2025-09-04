Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін в інтерв'ю від 3 вересня. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що в Росії кажуть про мирні переговори?

На думку Галузіна, Київ і його європейські союзники "не демонструють готовності до пошуку мирного виходу з кризи".

Адміністрація Володимира Зеленського нібито продовжує ігнорувати необхідність вирішення так званих фундаментальних причин конфлікту, без чого виконання інших домовленостей неможливе.

Нагадаю: на останній зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі 23 липня ми запропонували сформувати три робочі групи: з політичних, військових та гуманітарних питань. Минуло вже більше місяця, а відповіді так і не надійшло,

– скаржиться російський дипломат.

Нагадаємо, востаннє представники України та Росії зустрілися у Стамбулі 23 липня 2025 року – на третьому раунді переговорів. Зокрема, тоді "пріоритетну увагу приділили гуманітарному треку".

Попри це, країна-агресорка буцімто й досі зацікавлена в якнайшвидшому врегулюванні "української кризи", зокрема політико-дипломатичним шляхом.

Мирні перемовини з Росією: останні новини