Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Пєскова на Східному економічному форумі.

Читайте також Росія плює на всіх: Мусієнко відповів, як Захід мав би вже діяти

Що Пєсков каже про переговори?

Дмитро Пєсков заявив, що робота у "стамбульському форматі" може бути продовжена у разі підвищення рівня переговорів Росії з Україною.

Водночас, за його словами, Володимир Путін дуже високо оцінив результативність роботи переговорної групи Росії на чолі з Володимиром Мединським.

Пєсков наголосив, що рівень переговорної групи Росії з Україною досить високий вже зараз.

Нагадаємо, востаннє представники України та Росії зустрілися в Стамбулі 23 липня 2025 року – на третьому раунді переговорів. Зокрема, тоді пріоритетну увагу приділили гуманітарному треку.

Мирні переговори України та Росії: останні новини