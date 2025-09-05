Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Пєскова на Східному економічному форумі.
Що Пєсков каже про переговори?
Дмитро Пєсков заявив, що робота у "стамбульському форматі" може бути продовжена у разі підвищення рівня переговорів Росії з Україною.
Водночас, за його словами, Володимир Путін дуже високо оцінив результативність роботи переговорної групи Росії на чолі з Володимиром Мединським.
Пєсков наголосив, що рівень переговорної групи Росії з Україною досить високий вже зараз.
Нагадаємо, востаннє представники України та Росії зустрілися в Стамбулі 23 липня 2025 року – на третьому раунді переговорів. Зокрема, тоді пріоритетну увагу приділили гуманітарному треку.
Мирні переговори України та Росії: останні новини
Нещодавно про мирні переговори також висловлювався заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін. Він цинічно заявляв, що адміністрація Володимира Зеленського нібито продовжує ігнорувати потребу вирішення так званих фундаментальних причин конфлікту, без чого виконання інших домовленостей неможливе.
Тим часом Володимир Зеленський заявив, що підтримує всі пропозиції глави Білого дому Дональда Трампа щодо мирних переговорів. За його словами, наразі саме Путін намагається уникнути будь-якого врегулювання.
Раніше Володимир Путін нібито погодився на двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським, однак 3 вересня він цинічно запропонував провести переговори в Москві.