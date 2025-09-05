Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського американському каналу TBN для програми The Rosenberg Report.

Що Зеленський каже про мирні ініціативи Трампа?

Зеленський зазначив, що не хоче давати Путіну жодного приводу стверджувати, ніби саме через Україну неможливо досягти миру.

За словами президента, Україна вже підтримала всі пропозиції Дональда Трампа – від переговорів у Стамбулі та вимоги негайного припинення вогню до укладення мирної угоди й проведення тристоронніх чи двосторонніх зустрічей.

Водночас, як зазначив Зеленський, російський диктатор Володимир Путін щоразу відмовляється від цих кроків.

Я вкотре повторюю, що Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Путін намагається купити паузу в санкційній політиці... Намагається маніпулювати, знайти час, використовуючи різні причини, чому Сполучені Штати мають трохи почекати, не чинити такого тиску,

– додав глава держави.

Говорячи про ставлення Кремля до США, Зеленський зазначив, що Путін є потенційним брехуном, а для Росії Америка в будь-якому разі залишається ворогом. Він додав, що Москва визнає силу Сполучених Штатів, але не їхні цінності, і підкреслив, що насправді Кремль не поважає США, проте дуже їх боїться.

Володимир Зеленський також нагадав, що мав "дуже добру розмову з президентом Трампом і його командою" 18 серпня.

Думаю, важливо, що ми показали єдність між Європою та Україною. І я радий, що Президент Трамп підтримав мою ідею провести спільний саміт,

– підсумував він.

