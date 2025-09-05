Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского американскому каналу TBN для программы The Rosenberg Report.

Что Зеленский говорит о мирных инициативах Трампа?

Зеленский отметил, что не хочет давать Путину никакого повода утверждать, будто именно из-за Украины невозможно достичь мира.

По словам президента, Украина уже поддержала все предложения Дональда Трампа – от переговоров в Стамбуле и требования немедленного прекращения огня до заключения мирного соглашения и проведения трехсторонних или двусторонних встреч.

В то же время, как отметил Зеленский, российский диктатор Владимир Путин каждый раз отказывается от этих шагов.

Я еще раз повторяю, что Путин пытается отказаться от любых переговоров. Путин пытается купить паузу в санкционной политике... Пытается манипулировать, найти время, используя различные причины, почему Соединенные Штаты должны немного подождать, не оказывать такого давления,

– добавил глава государства.

Говоря об отношении Кремля к США, Зеленский отметил, что Путин является потенциальным лжецом, а для России Америка в любом случае остается врагом. Он добавил, что Москва признает силу Соединенных Штатов, но не их ценности, и подчеркнул, что на самом деле Кремль не уважает США, однако очень их боится.

Владимир Зеленский также напомнил, что имел "очень хороший разговор с президентом Трампом и его командой" 18 августа.

Думаю, важно, что мы показали единство между Европой и Украиной. И я рад, что Президент Трамп поддержал мою идею провести совместный саммит,

– подытожил он.

