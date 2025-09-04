Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, висловивши своє переконання, що очільник Кремля не буде зустрічатися з українським президентом, як того очікує лідер США.

Дивіться також "Доведеться все вирішити зброєю": Путін назвав варіанти завершення війни в Україні

До якої стратегії має перейти Захід?

Україна на шляху мирного врегулювання війни діє послідовно, відверто і зрозуміло стосовно своїх стратегічних партнерів. Українська сторона приймає правила гри, які задали США. З початку березня Білий дім заговорив про необхідність оголосити про припинення вогню. Україна погодилась, пропонуючи розпочати його хоча б з перемир'я в небі.

"Цього не сталося, хоча було безліч обговорень. Тепер нова пропозиція від США щодо проведення зустрічі спочатку двосторонньої (Зеленський і Путін), а згодом тристоронньої (долучиться Трамп). Це теж не працює. В обох випадках ці вимоги й правила ігнорує Росія. Це з вини Путіна, бо Україна свою позицію задекларувала і чесно про неї говорить", – пояснив Мусієнко.

На думку військовослужбовця, російський диктатор боїться йти на переговори з Зеленським. Світ це розуміє. Турецький президент Ердоган днями сказав, що не бачить сьогодні того, що склалися умови для такої зустрічі. Те саме говорить генсек НАТО Рютте.

Тепер буде пошук інших рішень, зокрема поновлення ідеї щодо припинення вогню. Перехід до стратегії малих кроків, бо стратегія одного глобального стрибка, як зазначив Мусієнко, не працює.

Або залишити ситуацію, якою вона зараз є, тоді Україна продовжить стримувати ворога, завдавати йому максимальних втрат, або треба переходити до радикальніших конкретних кроків,

– озвучив Мусієнко.

Цікаво, як далі буде тривати переговорний трек США та Китаю. Це сьогодні, за переконанням військовослужбовця, теж має визначальну позицію. Якщо Сполучені Штати усвідомлять, що Росія дорівнює Китаю, що вона продовжує реалізовувати і в інтересах Китаю певні агресивні амбіції, тоді вибір, як підсумував Мусієнко, має бути очевидним.

"Крім додаткового санкційного тиску, нарощення підтримки України, іншого шляху не існує. Хіба що запропонувати Китаю поділити Росію по Уралу", – озвучив військовослужбовець.

На якій стадії наразі переговорний процес?