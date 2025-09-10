Як збільшилися активи Трампа?
Статки Трампа зросли з 4,3 мільярда доларів у 2024 році, коли він ще балотувався, до 7,3 мільярда доларів вже на посаді президента, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
Завдяки прибутку у 3 мільярди Трамп піднявся на 118 позицій у рейтингу найбагатших американців Forbes 400 і опинився на 201-му місці.
Жоден президент США в історії не використовував владу для особистого збагачення так масштабно, як Трамп,
– наголошує видання.
Основним джерелом прибутків для американського президента стати криптовалюти.
- У вересні минулого року Трамп разом із синами запустив криптопроєкт World Liberty Financial, який став особливо успішним після його перемоги на виборах
- Ще до інавгурації, у січні 2025 року, він також запустив власний мемкоїн, який приніс йому сотні мільйонів.
- Повернувшись до Білого дому, президент послабив регулювання на ринку криптовалюти та підписав закони, вигідні для індустрії, що теж принесло йому вигоду.
- А нещодавно продаж токенів World Liberty Financial дозволив родині Трампа заробити 1 мільярда доларів.
Разом з тим різко зросли й інші прибутки Трампа:
- апеляційний суд Нью-Йорка скасував штраф у розмірі 500 мільйонів доларів за шахрайство;
- бізнес у сфері нерухомості пожвавився після підписання нових угод із Індією, катаром, Саудівською Аравією, Румунією, ОАЕ, В'єтнамом;
- гольф-клуби президента у США збільшили прибутковість на 30% і додали до багатства Трампа ще 325 мільйонів доларів.
Завдяки високим прибуткам Трамп укріпив свої фінанси, погасивши борги за хмарочос 40 Wall Street у розмірі 114 мільйонів доларів та закривши ще кілька кредитів на 15 мільйонів доларів, а також інвестував в облігації.
Важливо! Нині баланс Трампа найсильніший, ніж будь-коли до цього: 8,4 мільярда доларів активів проти 1,1 мільярда доларів зобов’язань, з яких 1,1 мільярда доларів – у ліквідних активах.