Як збільшилися активи Трампа?

Статки Трампа зросли з 4,3 мільярда доларів у 2024 році, коли він ще балотувався, до 7,3 мільярда доларів вже на посаді президента, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Завдяки прибутку у 3 мільярди Трамп піднявся на 118 позицій у рейтингу найбагатших американців Forbes 400 і опинився на 201-му місці.

Жоден президент США в історії не використовував владу для особистого збагачення так масштабно, як Трамп,

– наголошує видання.

Основним джерелом прибутків для американського президента стати криптовалюти.

У вересні минулого року Трамп разом із синами запустив криптопроєкт World Liberty Financial, який став особливо успішним після його перемоги на виборах

Ще до інавгурації, у січні 2025 року, він також запустив власний мемкоїн, який приніс йому сотні мільйонів.

Повернувшись до Білого дому, президент послабив регулювання на ринку криптовалюти та підписав закони, вигідні для індустрії, що теж принесло йому вигоду.

А нещодавно продаж токенів World Liberty Financial дозволив родині Трампа заробити 1 мільярда доларів.

Разом з тим різко зросли й інші прибутки Трампа:

апеляційний суд Нью-Йорка скасував штраф у розмірі 500 мільйонів доларів за шахрайство;

бізнес у сфері нерухомості пожвавився після підписання нових угод із Індією, катаром, Саудівською Аравією, Румунією, ОАЕ, В'єтнамом;

гольф-клуби президента у США збільшили прибутковість на 30% і додали до багатства Трампа ще 325 мільйонів доларів.

Завдяки високим прибуткам Трамп укріпив свої фінанси, погасивши борги за хмарочос 40 Wall Street у розмірі 114 мільйонів доларів та закривши ще кілька кредитів на 15 мільйонів доларів, а також інвестував в облігації.

Важливо! Нині баланс Трампа найсильніший, ніж будь-коли до цього: 8,4 мільярда доларів активів проти 1,1 мільярда доларів зобов’язань, з яких 1,1 мільярда доларів – у ліквідних активах.