Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що скоро має відбутися візит європейської делегації до США, де вони нібито мають обговорити спільні санкції проти Росії. Все це йде на тлі рішення Федерального апеляційного суду, який підтвердив рішення присяжних, що Трамп має виплатити понад 83 мільйони доларів за позовом журналістки.

Чи будуть посилені санкції проти Росії?

Як наголосив Фесенко, настрій Трампа – на жаль, є вагомим політичним чинником. Однак навряд чи це якось вплине на історію з санкціями проти Росії.

Вже була інформація, що європейська делегація зустрінеться з міністром фінансів США Скотом Бессентом. Також Трамп дав політичну згоду на спільні дії.

Головне, щоб він не змінив рішення. Для нас важливо, чи буде нова розмова між Трампом і Путіним і до чого вона приведе. Чи знову Трамп буде під "чарами" Путіна? Або ж він роздратується і погіршить ставлення до нього?

– зазначив Фесенко.

Санкції проти Росії: коротко