Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву представника Єврокомісії Олофа Гілла під час пресконференції, передає "Радіо Свобода".
Чи відбудеться зустріч лідерів ЄС з Трампом?
Представник Єврокомісії Олоф Гілл запевнив, що Європейській комісії наразі не відомо про те, чи планує хтось із лідерів ЄС летіти цього тижня до Вашингтона, і що там наразі заплановані зустрічі спецпредставника ЄС щодо санкцій.
Я не можу говорити від імені держав-членів ЄС, але, наскільки мені відомо, жодних інших лідерів немає у Вашингтоні чи в дорозі туди. Можу підтвердити, що спеціальний посланець ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван перебуває у Вашингтоні разом із командою експертів. Вони зустрінуться зі своїми американськими колегами для обговорення санкцій,
– сказав представник Єврокомісії.
Також він зауважив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сфокусована на підготовці послання про стан справ у ЄС (State of the Union) і наразі не має планів щодо закордонних подорожей.
Крім цього, в офісі федерального канцлера Фрідріха Мерца повідомили, що німецький політик також не збирається їхати у Вашингтон на перемовини щодо України, про які говорив президент США Дональд Трамп. Про це розповіли кореспонденти "Європейської правди".
Що Трамп сказав про візит європейських лідерів до Вашингтона?
Нагадаємо, що у неділю, 7 вересня, Дональд Трамп зробив низку заяв для журналістів. Зокрема, Американський лідер сказав журналістам, що у понеділок чи вівторок до США прилетять деякі європейські лідери, аби обговорити шляхи вирішення війни в Україні.
"Певні європейські лідери прилітають до нашої країни у понеділок чи вівторок в індивідуальному порядку, і я думаю, ми вирішимо це питання (війну в Україні – 24 Канал). Мусимо вирішити", – сказав Трамп.
На запитання, що є найбільшою перешкодою для миру, президент США відповів: "Ну, побачимо. У нас точаться дуже цікаві дискусії".