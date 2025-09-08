Та довго обмежуватися лише заявами не вийде, пояснив в ефірі 24 Каналу громадський діяч та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Зрештою, Трамп буде змушений переходити до дій.

Як Трамп реагує на масовані обстріли України?

Наймасованіший обстріл України в ніч на 7 вересня засудили у США. Сам Дональд Трамп заявив, що він "дуже незадоволений" та пообіцяв незабаром владнати війну в Україні. Хоч, попри попередні обіцянки, американський лідер так і не вдався до рішучих дій, щоб зупинити Росію.

Це непопулярна думка, але Трамп буде вимушений робити якісь кроки (для тиску на Путіна – 24 Канал). Питання лиш в тому, якими будуть ці кроки, наскільки вони будуть серйозними й переконливими для Путіна,

– зазначив Валерій Клочок.

Останнім часом Володимир Путін заручився більшою підтримкою з Китаю, однак не можна сказати, що тепер він геть не реагуватиме на дії Дональда Трампа.

До слова, Вже найближчими днями у Вашингтоні відбудеться зустріч Дональда Трампа з європейськими лідерами. На думку Клочка, вона завершиться позитивними результатами для України. Зрештою, американський лідер може нарешті наважитися на рішучі кроки проти Росії. Але й тут не все так просто.

"Звісно, невідомо, який це буде тиск і чи буде він настільки дієвим, щоб вплинути на Путіна. Навряд чи це буде швидко та справді ефективно, тому що є величезна проблема: Дональд Трамп не застосовує санкції. Він не схильний до санкційного тиску, а працює з митами", – пояснив громадський діяч.

Є ймовірність, що Трамп може застосувати мита проти Китаю. Водночас на Росію це вплине дуже опосередковано, якщо й узагалі вплине. До того ж Трамп неодноразово висловлював невдоволення тим, що Європа продовжує купувати нафту та газ у Росії, тож певний тиск може здійснюватися на Європу.

"Йде дуже непроста геополітична гра. Але у будь-якому випадку продовження ударів по Україні повз Трампа не пройдуть. Він одержимий ідеєю припинення вогню – формат припинення його не цікавить, головне, щоб припинилися вбивства", – наголосив Клочок.

Додамо, що Дональд Трамп повідомив, що нібито збирається знову поговорити з Путіним на тлі масованих атак по Україні. Він також вчергове запевнив, що зможе закінчити війну.

