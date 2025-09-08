Но долго ограничиваться только заявлениями не получится, объяснил в эфире 24 Канала общественный деятель и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. В конце концов, Трамп будет вынужден переходить к действиям.
Как Трамп реагирует на массированные обстрелы Украины?
Самый массированный обстрел Украины в ночь на 7 сентября осудили в США. Сам Дональд Трамп заявил, что он "очень недоволен" и пообещал вскоре уладить войну в Украине. Хотя, несмотря на предыдущие обещания, американский лидер так и не прибегнул к решительным действиям, чтобы остановить Россию.
Это непопулярное мнение, но Трамп будет вынужден делать какие-то шаги (для давления на Путина – 24 Канал). Вопрос лишь в том, какими будут эти шаги, насколько они будут серьезными и убедительными для Путина,
– отметил Валерий Клочок.
В последнее время Владимир Путин заручился большей поддержкой из Китая, однако нельзя сказать, что теперь он совсем не будет реагировать на действия Дональда Трампа.
К слову, Уже в ближайшие дни в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами. По мнению Клочко, она завершится положительными результатами для Украины. В конце концов, американский лидер может наконец решиться на решительные шаги против России. Но и здесь не все так просто.
"Конечно, неизвестно, какое это будет давление и будет ли оно настолько действенным, чтобы повлиять на Путина. Вряд ли это будет быстро и действительно эффективно, потому что есть огромная проблема: Дональд Трамп не применяет санкции. Он не склонен к санкционному давлению, а работает с пошлинами", – объяснил общественный деятель.
Есть вероятность, что Трамп может применить пошлины против Китая. В то же время на Россию это повлияет очень опосредованно, если и вообще повлияет. К тому же Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что Европа продолжает покупать нефть и газ у России, поэтому определенное давление может осуществляться на Европу.
"Идет очень непростая геополитическая игра. Но в любом случае продолжение ударов по Украине мимо Трампа не пройдут. Он одержим идеей прекращения огня – формат прекращения его не интересует, главное, чтобы прекратились убийства", – подчеркнул Клочок.
Добавим, что Дональд Трамп сообщил, что якобы собирается снова поговорить с Путиным на фоне массированных атак по Украине. Он также в очередной раз заверил, что сможет закончить войну.
Почему переговоры по окончанию войны зашли в тупик: что пишут СМИ?
- По мнению журналистов The Telegraph, за последние восемь месяцев ситуация с переговорами, не дала никаких результатов. Дональд Трамп, который якобы был решительно настроен давить на Кремль, в конце концов ограничился лишь угрозами. Американский лидер "не собирается издеваться над Путиным", хоть и имеет на него серьезный рычаг влияния – санкции.
- Более того, США начали обвинять Европу в срыве мирных переговоров, что радостно поддерживает Россия. Об этом пишет издание CNN, объясняя, что Трамп упрекает европейцев за покупку российской нефти больше, чем саму Россию за продолжение войны.
- Между тем в Die Welt объясняют, что нерешительность Запада поощряет Путина к увеличению атак по Украине. Как Штаты, так и "коалиция решительных" показывают свою силу лишь на бумаге, впрочем реальных действий, в частности по давлению на Россию, так и не было. Очевидно, что такой подход дает Путину понять, что он может продолжать войну без особых последствий для себя.