Відповідне рішення суд ухвалив 26 січня. Трамп заявив, що не погоджується з рішенням та буде оскаржувати його.
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До чого суд зобов'язав Трампа
Суд присяжних у федеральному суді Мангеттена, який складався з 7 чоловіків та 2 жінок, обговорював вирок щодо Трампа орієнтовно 2 години 45 хвилин. Справа полягала в наклепницьких зауваженнях, які робив Трамп проти письменниці у 2019 році, коли був президентом у відповідь на звинувачення у зґвалтуванні.
Здебільшого Трампа покарали компенсацією за те, що він неодноразово використовував свою публічну платформу для очорнення письменниці. Робив це, попри те, що суд визнав його попередні словесні напади неправдивими та наклепницькими.
Суд зобов'язав 45 президента США виплатити Джин Керролл:
- 18,3 мільйона доларів компенсаційних збитків. З яких 11 мільйонів – на фінансування кампанії з відновлення її репутації, ще 7,3 мільйона – за емоційну шкоду, завдану його публічними заявами у 2019 році;
- 65 мільйонів доларів – штрафних збитків.
Своєю чергою Трамп покинув будівлю суду незадовго до того, як присяжні винесли вердикт. Він назвав його "абсолютно смішним" у соціальних мережах і пообіцяв подати апеляцію.
Що відомо про цю справу
- Варто зауважити, що проти Дональда Трампа висунуте 91 кримінальне обвинувачення. Вони стосуються як фальсифікації ділових записів у Нью-Йорку, так і спроб підриву президентських виборів 2020 року. За деякими справами, Трампу загрожує ув'язнення на 10 – 20 років.
- Щодо справи, пов'язаної з Джин Керролл, то вона цивільна та стосується сексуального насильства. Зокрема, письменниця звинуватила Дональда Трампа у тому, що він зґвалтував її у 1996 році в гардеробній розкішного універмагу Bergdorf Goodman. Про це письменниця написала у колонці у 2019 році.
- Трамп заперечив звинувачення, назвав журналістку "психічно хворою", а також, що він не знайомий з нею й вона "не на його смак".
- Після цього адвокати журналістки показали політику фотографію 1987 року, де журналістка з тодішнім своїм чоловіком спілкується з Трампом та його дружиною. Трамп, розглядаючи фото, переплутав у ньому Керолл і свою першу дружину Івану.
- У травні 2023 року суд визнав Трампа винним та присудив йому 5 мільйонів доларів штрафу. Після цього 45 президент США продовжив заявляти, що слова журналістки – брехня. Окрім того, вона говорила, що прихильники республіканця надсилають їй погрози.