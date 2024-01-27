Соответствующее решение суд вынес 26 января. Трамп заявил, что не согласен с решением и будет обжаловать его.

Смотрите также Миграционный кризис растет: Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас

К чему суд обязал Трампа

Суд присяжных в федеральном суде Мангеттена, который состоял из 7 мужчин и 2 женщин, обсуждал приговор в отношении Трампа ориентировочно 2 часа 45 минут. Дело заключалось в клеветнических замечаниях, которые делал Трамп против писательницы в 2019 году, когда был президентом в ответ на обвинения в изнасиловании.

В основном Трампа наказали компенсацией за то, что он неоднократно использовал свою публичную платформу для очернения писательницы. Делал это, несмотря на это, что суд признал его предыдущие словесные нападения ложными и клеветническими.

Суд обязал 45 президента США выплатить Джин Кэрролл:

18, 3 миллиона долларов компенсационных убытков. Из которых 11 миллионов– на финансирование кампании по восстановлению ее репутации, еще 7, 3 миллиона– за эмоциональный вред, нанесенный его публичными заявлениями в 2019 году;

65 миллионов долларов– штрафного ущерба.

В свою очередь Трамп покинул здание суда незадолго до того, как присяжные вынесли вердикт. Он назвал его "совершенно смешным" в социальных сетях и пообещал подать апелляцию.

Что известно об этом деле