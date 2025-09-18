Як і чому Польща закликає відмовитися від російської нафти?

Польща закликала до дій в ЄС після атаки Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Лист від польського міністра надіслали через кілька днів після вторгнення російських дронів у польський повітряний простір. У ньому Мілош Мотика повідомив, що зобов'язання дотримуватися терміну 2026 року "встановить чіткі терміни та продемонструє рішучість досягти незалежності від поставок нафти".

Польща також закликала створити компеенсаційні механізми, щоб допомогти "справедливому та впорядкованому переходу", що також дозволятиме отримати доступ до альтернативних джерел у разі перебоїв.

Хто в ЄС ще користується російською нафтою? Нафтопровід "Дружба" постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини , які продовжують купувати енергоносії у Росії після того, як інші країни ЄС розірвали зв'язки після повномасштабного вторгнення у 2022 році.



Будапешту та Братиславі було надано тимчасовий виняток, однак обидві держави натомість наростили закупівлі з Росії, скориставшись знижками на нафту. У результаті вони залишилися залежними від російського імпорту.

Лист з'явився через день після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонує прискорити поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії після розмови з Трампом .

Раніше блок мав намір припинити закупівлі російської нафти та газу до 2027 року.

Що відомо про відмову від енергоносіїв з Росії?