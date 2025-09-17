Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній. При цьому Угорщина лише посилює залежність від російської нафти.

Що тут задумали Сполучені Штати?

Як наголосив Загородній, Україна може долучитися до того, аби зменшити закупівлі російської нафти. Можна просто атакувати нафтопровід "Дружба". А далі вже мають працювати європейці.

Звісно, Сполучені Штати мають намір зайняти місце Росії як головного постачальника енергоресурсів до Європи. Вони "штурхають" Європу. Але ця мета американців є вигідною для України.

Нам не варто шкодувати європейців. Кого жаліти? Німців? Вони створили передумови для війни Росії проти України. Будували "Північний потік". І нібито не розуміли, нащо все це Росії. Там накачували ресурси. Закривали АЕС. Америка зараз користається моментом. І правильно робить,

– сказав Загородній.

Фактично Європа здатна замістити майже весь експорт, який наразі надходить з Росії. Єдині проблеми можуть бути з співпрацею з Росатомом. На території Європи багато АЕС, які побудовані ще за радянських часів. Там не вдасться оперативно змінити паливо.

Все інше можна замінити. Я радий, що американці викручують руки. Європа потрапила в становище, коли купувала багато що в росіян, жила добре, а американці платили за безпеку. Тепер вони бігають і кричать, що так не можна. А чого ні? Ви самі загнали себе в пастку,

– зазначив Загородній.

Чому Європа купує нафту і газ в Росії?