Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний. При этом Венгрия только усиливает зависимость от российской нефти.

К теме США и Европа до сих пор торгуют с Россией: что покупали больше всего

Что тут задумали Соединенные Штаты?

Как отметил Загородний, Украина может присоединиться к тому, чтобы уменьшить закупки российской нефти. Можно просто атаковать нефтепровод "Дружба". А дальше уже должны работать европейцы.

Конечно, Соединенные Штаты намерены занять место России как главного поставщика энергоресурсов в Европу. Они "штурмуют" Европу. Но эта цель американцев выгодна для Украины.

Нам не стоит жалеть европейцев. Кого жалеть? Немцев? Они создали предпосылки для войны России против Украины. Строили "Северный поток". И якобы не понимали, зачем все это России. Там накачивали ресурсы. Закрывали АЭС. Америка сейчас пользуется моментом. И правильно делает,

– сказал Загородний.

Фактически Европа способна заместить почти весь экспорт, который сейчас поступает из России. Единственные проблемы могут быть с сотрудничеством с Росатомом. На территории Европы много АЭС, которые построены еще в советское время. Там не удастся оперативно сменить топливо.

Все остальное можно заменить. Я рад, что американцы выкручивают руки. Европа попала в положение, когда покупала многое у россиян, жила хорошо, а американцы платили за безопасность. Теперь они бегают и кричат, что так нельзя. А чего нет? Вы сами загнали себя в ловушку,

– отметил Загородний.

Почему Европа покупает нефть и газ у России?