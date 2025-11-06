Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet. Политик вспомнил эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис.
Что сказал президент Польши?
По словам президента, помощь Украине и позиция относительно того, кого Польша поддерживает в войне после российского нападения, не освобождает его от необходимости отстаивать интересы своей страны на международной арене.
По мнению Навроцкого, в течение многих лет некоторые шаги Владимира Зеленского и Украины в целом сигнализировали об отсутствии благодарности польскому народу.
Нерешенные польско-украинские вопросы по эксгумации на Волыни или определенный кризис с сельскохозяйственной продукцией, которая заполонила Польшу... Должен сказать, что они мне не безразличны,
– подчеркнул политик.
Кроме того, он все же добавил, что поддерживать Украину и четко выражать свою позицию в отношении Владимира Путина и России можно одновременно с "реализацией идеи польского государства".
Что ранее заявлял Навроцкий?
Напомним, накануне польский президент внес в Сейм законопроект о запрете "бандеризма", предусматривающий до 3 лет тюрьмы за его публичную пропаганду.
Кроме того, Навроцкий предложил увеличить минимальный срок непрерывного проживания в стране для получения гражданства – с 3 до 10 лет.
Также в интервью польский лидер в шутку признался, что общается с духом маршала Юзефа Пилсудского. Среди основных тем для дискуссий с потусторонним миром – угроза со стороны России.