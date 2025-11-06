Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet. Политик вспомнил эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис.

Что сказал президент Польши?

По словам президента, помощь Украине и позиция относительно того, кого Польша поддерживает в войне после российского нападения, не освобождает его от необходимости отстаивать интересы своей страны на международной арене.

По мнению Навроцкого, в течение многих лет некоторые шаги Владимира Зеленского и Украины в целом сигнализировали об отсутствии благодарности польскому народу.

Нерешенные польско-украинские вопросы по эксгумации на Волыни или определенный кризис с сельскохозяйственной продукцией, которая заполонила Польшу... Должен сказать, что они мне не безразличны,

– подчеркнул политик.

Кроме того, он все же добавил, что поддерживать Украину и четко выражать свою позицию в отношении Владимира Путина и России можно одновременно с "реализацией идеи польского государства".

Что ранее заявлял Навроцкий?