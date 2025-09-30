В документе говорится об увеличении минимального срока непрерывного проживания в Польше для получения гражданства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.
Смотрите также Польская прокуратура отказалась начать расследование относительно флага ОУН-УПА на концерте Коржа
Что предусматривает проект Навроцкого о гражданстве?
Проект Навроцкого предлагает продлить минимальный срок непрерывного проживания в Польше на основании разрешения на постоянное проживание, разрешения на долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное проживание с 3 до 10 лет.
Целью предложенного закона является создание условий, способствующих более полной интеграции иностранцев перед предоставлением им польского гражданства,
– говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта утверждают, что длительная и эффективная связь между иностранцем и государственным сообществом оправдывает его вступление в него, но это требует времени и 3 лет для этого мало.
Отмечается, что 3-летний срок проживания – один из самых коротких в ЕС, и он не может обеспечить достаточно времени для овладения языка на уровне B1, понимания культуры и тому подобное.
В документе приводят пример, что Венгрия требует 8 лет проживания, Италия, Австрия и Испания – 10, Франция, Германия, Чехия – 5.
"Гражданство – это, прежде всего, членство в политической, исторической, культурной и аксиологической сообществе, что предусматривает не только каталог прав, но и обязанность заботиться и нести ответственность за общее благо, которым должна быть Республика Польша для всех граждан", – также отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, утверждается, что внедрение предложенных изменений является важным для обеспечения социальной и экономической стабильности Польши в условиях быстрорастущей миграции.
Авторы признали, что такой шаг приведет к уменьшению поступлений в госбюджет от сбора за признание лица гражданином Польши, которые колеблются от 1 до 3 миллионов злотых за 10 000 заявлений ежегодно. В то же время у Навроцкого надеются компенсировать это экономией на соцвыплатах.
Навроцкий подал в Сейм инициативы против "бандеризма"
Кароль Навроцкий также внес в Сейм законопроект о запрете идеологии "бандеризма", который предусматривает изменения в Уголовный кодекс и закон об Институте национальной памяти.
Своей инициативой польский президент хочет предотвратить распространение так называемой "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской трагедии.
В случае принятия этого закона за "публичное пропагандирование идеологии Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии" будут наказывать тремя годами тюрьмы.