В документе говорится об увеличении минимального срока непрерывного проживания в Польше для получения гражданства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Смотрите также Польская прокуратура отказалась начать расследование относительно флага ОУН-УПА на концерте Коржа

Что предусматривает проект Навроцкого о гражданстве?

Проект Навроцкого предлагает продлить минимальный срок непрерывного проживания в Польше на основании разрешения на постоянное проживание, разрешения на долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное проживание с 3 до 10 лет.

Целью предложенного закона является создание условий, способствующих более полной интеграции иностранцев перед предоставлением им польского гражданства,

– говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта утверждают, что длительная и эффективная связь между иностранцем и государственным сообществом оправдывает его вступление в него, но это требует времени и 3 лет для этого мало.

Отмечается, что 3-летний срок проживания – один из самых коротких в ЕС, и он не может обеспечить достаточно времени для овладения языка на уровне B1, понимания культуры и тому подобное.

В документе приводят пример, что Венгрия требует 8 лет проживания, Италия, Австрия и Испания – 10, Франция, Германия, Чехия – 5.

"Гражданство – это, прежде всего, членство в политической, исторической, культурной и аксиологической сообществе, что предусматривает не только каталог прав, но и обязанность заботиться и нести ответственность за общее благо, которым должна быть Республика Польша для всех граждан", – также отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, утверждается, что внедрение предложенных изменений является важным для обеспечения социальной и экономической стабильности Польши в условиях быстрорастущей миграции.

Авторы признали, что такой шаг приведет к уменьшению поступлений в госбюджет от сбора за признание лица гражданином Польши, которые колеблются от 1 до 3 миллионов злотых за 10 000 заявлений ежегодно. В то же время у Навроцкого надеются компенсировать это экономией на соцвыплатах.

Навроцкий подал в Сейм инициативы против "бандеризма"