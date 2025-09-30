Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Сейма от правой партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого в соцсети Х. Чиновник возмущен соответствующим решением.

Смотрите также Плевок в лицо нашим воинам: что не так с позицией Макса Коржа

Чем именно возмущен Матецкий?

Еще в понедельник, 8 сентября, прокурор решил не возбуждать уголовное дело из-за демонстрации флага ОУН-УПА на концерте Макса Коржа в Варшаве. Никакого обоснования относительно такого шага там не указывают.

Польский депутат, который и ранее критиковал этот инцидент, назвал такое решение прокуратуры "невероятным скандалом" и сообщил, что направил запросы к министру юстиции, а также к генеральному прокурору Польши.

Я требую ответа: кто был прокурором, ответственным за это решение? Почему не указана его фамилия? Можно ли в Польше безнаказанно пропагандировать бандитизм? Поляки должны знать правду. Мы не позволим релятивизировать преступления и скрывать виновных в таких решениях,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?