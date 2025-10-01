В интервью для Radio Zet на вопрос журналиста, встречал ли он духа Пилсудского во время прогулок по Бельведерскому дворцу, Кароль Навроцкий ответил утвердительно. По словам президента, он ежедневно общается с руководителем возрождения независимой Польши, передает 24 Канал.

Что рассказал Навроцкий о беседах с Пилсудским?

Навроцкий заявил, что у него много тем для общения с Пилсудским. Прежде всего, это угроза со стороны России. Политик вспомнил о войне Польши и большевистской России в 1920 году и нападение на Украину в 2022 году.

Также, по словам президента, он часто разговаривает с духом маршала о парламенте.

Навроцкий отметил, что Пилсудский "не изменил своих взглядов" и сейчас был бы, "безусловно, полезным" для Польши.

Справка: Юзеф Пилсудский – военный и государственный лидер Польши после Первой мировой войны, маршал и политик. Он организовал восстановление независимой Польши в 1918 году, руководил армией во время польско-большевистской войны 1919 – 1921 годах и одержал решающую победу в Варшавской битве 1920 года, которую называют "Чудом на Висле".



Бельведерский дворец в Варшаве был официальной резиденцией Пилсудского. Именно там он жил и работал как глава государства.



Стоит заметить, что политика Пилсудского в отношении украинцев была противоречивой. Его правительство проводило политику полонизации украинцев, закрывал украинские школы и культурные организации, а украинские земли заселял поляками.

