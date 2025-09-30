Что известно о финансировании Starlink?
Он содержит продолжение финансирования абонплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Президент Польши подписал закон, который содержит продление финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине,
– написал Федоров.
Согласно его словам, время войны эта технология имеет критическое значение. Стране нужно, чтобы больницы, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи.
В частности сейчас в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink. И более 29 тысяч передали наши польские партнеры.
Обратите внимание! Михаил Федоров поблагодарил Министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и все правительство Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины.
Когда Украина получила первые Starlink?
Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину 28 февраля 2022 года, о чем также сообщил Федоров.
Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!
– говорилось в сообщении.
Согласно словам Федорова, в начале полномасштабного вторжения он обратился к Маску с просьбой предоставить Украине Starlink. Уже на следующий день Украина получила положительный ответ, а еще через неделю первые 500 станций Starlink были уже на складе.
Обратите внимание! В частности уже 21 апреля того же года StarLink начал работу над открытием представительства в Украине.
Что еще известно о Starlink в Украине?
Киевстар начинает внедрение технологии Starlink Direct to Cell. Она имеет целью позволить 4G-смартфонам подключаться к спутникам.
Это обеспечит мобильную связь в тех местах, где отсутствует наземное покрытие. Бета-тестирование будет проводиться в октябре и ноябре 2025 года.
Полноценный старт планируют на четвертый квартал. Он начнется с обмена SMS.