Как будет работать спутниковая связь для смартфонов?

Технология Direct to Cell превращает спутники Starlink в мобильные башни в космосе, что позволяет смартфону подключаться к ним напрямую, объясняет Kyivstar. Когда наземная сеть недоступна, телефон автоматически найдет спутниковый сигнал, и на экране появится название сети Kyivstar SpaceX, рассказывает 24 Канал.

Как присоединиться к тестированию Direct to Cell?

Для работы нужен 4G-смартфон, SIM-карта Киевстар с поддержкой LTE и открытое пространство с прямой видимостью неба.

Запуск будет происходить поэтапно. Бета-тестирование будет проводиться в октябре и ноябре 2025 года. Во время тестов будут доступны только входящие и исходящие SMS-сообщения. Полноценный старт запланирован на четвертый квартал 2025 года, и он также начнется с обмена SMS. Возможности мобильного интернета и голосовых звонков через VoLTE появятся позже.

Для того, чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить анкету на сайте Киевстар.

Сколько это будет стоить?

На период тестового режима Киевстар не будет взимать дополнительную плату за услугу. Стоимость SMS, звонков и интернета будет тарифицироваться согласно обычному тарифному плану абонента. Компания отмечает, что это не замена наземной сети, а ее дополнение для чрезвычайных ситуаций.

Важно, что при подключении к спутниковой сети на начальном этапе будут работать только SMS, а интернет и звонки будут недоступны.

Сначала технология будет доступна только на смартфонах с операционной системой Android. Компания ведет переговоры с Apple по поддержке Direct to Cell на устройствах с iOS.

Услуга будет работать на подконтрольных правительству Украины территориях. На время настройки оборудования тестирование временно невозможно в Днепропетровской и Черниговской областях.

Как работает эта технология?

В основе Starlink Direct to Cell лежит идея превращения спутников на низкой околоземной орбите (около 550 километров) в своеобразные мобильные башни в космосе. Ключевое преимущество заключается в том, что для этого не требуется специальное оборудование – технология совместима с обычными 4G-смартфонами.

Телефон использует свои встроенные чипы для прямого соединения со спутником, воспринимая его как обычную базовую станцию. Для этого SpaceX оборудовала свои спутники второго поколения мощными антеннами. Каждый такой спутник может создавать несколько зон покрытия диаметром 30-50 километров, одновременно обслуживая тысячи пользователей.

Когда смартфон теряет сигнал наземной сети, он автоматически подключается к спутниковому сигналу. Единственное важное условие – прямая видимость неба. Технология не будет работать в помещениях, подвалах или глубоких оврагах.