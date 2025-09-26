Як працюватиме супутниковий зв'язок для смартфонів?

Технологія Direct to Cell перетворює супутники Starlink на мобільні вежі в космосі, що дозволяє смартфону підключатися до них напряму, пояснює Kyivstar. Коли наземна мережа недоступна, телефон автоматично знайде супутниковий сигнал, і на екрані з'явиться назва мережі Kyivstar SpaceX, розповідає 24 Канал.

Як приєднатися до тестування Direct to Cell?

Для роботи потрібен 4G-смартфон, SIM-карта Київстар з підтримкою LTE та відкритий простір з прямою видимістю неба.

Запуск відбуватиметься поетапно. Бета-тестування проводитиметься у жовтні та листопаді 2025 року. Під час тестів будуть доступні лише вхідні та вихідні SMS-повідомлення. Повноцінний старт заплановано на четвертий квартал 2025 року, і він також почнеться з обміну SMS. Можливості мобільного інтернету та голосових дзвінків через VoLTE з'являться пізніше.

Для того, щоб приєднатися до тестування, потрібно заповнити анкету на сайті Київстар.

Скільки це коштуватиме?

На період тестового режиму Київстар не стягуватиме додаткову плату за послугу. Вартість SMS, дзвінків та інтернету тарифікуватиметься згідно зі звичайним тарифним планом абонента. Компанія наголошує, що це не заміна наземній мережі, а її доповнення для надзвичайних ситуацій.

Важливо, що під час підключення до супутникової мережі на початковому етапі працюватимуть лише SMS, а інтернет та дзвінки будуть недоступні.

Спочатку технологія буде доступна лише на смартфонах з операційною системою Android. Компанія веде перемовини з Apple щодо підтримки Direct to Cell на пристроях з iOS.

Послуга працюватиме на підконтрольних уряду України територіях. На час налаштування обладнання тестування тимчасово неможливе у Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Як працює ця технологія?

В основі Starlink Direct to Cell лежить ідея перетворення супутників на низькій навколоземній орбіті (близько 550 кілометрів) на своєрідні мобільні вежі в космосі. Ключова перевага полягає в тому, що для цього не потрібне спеціальне обладнання – технологія сумісна зі звичайними 4G-смартфонами.

Телефон використовує свої вбудовані чипи для прямого з'єднання із супутником, сприймаючи його як звичайну базову станцію. Для цього SpaceX обладнала свої супутники другого покоління потужними антенами. Кожен такий супутник може створювати кілька зон покриття діаметром 30-50 кілометрів, одночасно обслуговуючи тисячі користувачів.

Коли смартфон втрачає сигнал наземної мережі, він автоматично підключається до супутникового сигналу. Єдина важлива умова – пряма видимість неба. Технологія не працюватиме в приміщеннях, підвалах чи глибоких ярах.