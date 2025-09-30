Що відомо про фінансування Starlink?

Він містить продовження фінансування абонплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні,

– написав Федоров.

Згідно з його слів, час війни ця технологія має критичне значення. Країни потрібно, щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку.

Зокрема наразі в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink. І більш ніж 29 тисяч передали наші польські партнери.

Зауважте! Михайло Федоров подякував Міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України.

Коли Україна отримала перші Starlink?

Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України 28 лютого 2022 року, про що також повідомив Федоров.

Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!

– йшлося у повідомленні.

Згідно зі слів Федорова, на початку повномасштабного вторгнення він звернувся до Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже наступного дня Україна отримала позитивну відповідь, а ще за тиждень перші 500 станцій Starlink були вже на складі.

Зверніть увагу! Зокрема уже 21 квітня того ж року StarLink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.

Що ще відомо про Starlink в Україні?