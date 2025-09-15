Про це пише 24 Канал з посиланням на пост "Мадяра".

Чому не працює зв'язок Starlink 15 вересня?

Ситуація зі збоєм роботи мережі Starlink спостерігається не лише на фронті в Україні, але й у користувачів у США та інших країнах. За короткий час станом на 08:02 надійшло вже 165 повідомлень про некоректну роботу зв'язку, за даними Downdetector.

На офіційному сайті компанії також зв'явилося повідомлення про збій у роботі.

Зараз спостерігається погіршення якості обслуговування Starlink. Наша команда досліджує причину проблеми,

– пишуть в Starlink.