Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Starlink-и вийшли з ладу через кібератаки. Можливо, за цим стоять Росія або Китай.

Дивіться також SpaceX розкрила причину глобального збою Starlink у четвер

ЗСУ мають різні системи зв'язку

Очевидно, що під час розслідування розглядаються й інші версії, але збій, який відбувся майже по всьому світу, свідчить про те, що, ймовірно, мали місце проблеми іншого типу.

Що стосується Starlink-ів і збоїв, які виникали, коли ми говоримо про зв'язок, то це, найімовірніше, питання зовнішнього втручання. Зараз компанія проводить власне розслідування,

– сказав Олександр Мусієнко.

Він додав, що в Збройних силах України зв'язок забезпечується різними системами. Starlink – лише одна з них, хоча й найпоширеніша. Її головна перевага – це доступ до застосування певних видів озброєння: безпілотників, високоточних снарядів типу Excalibur, а також систем, які використовуються в установках HIMARS, зокрема GMLRS.

Ця система має критичне значення для передових позицій, де альтернативний зв'язок або неможливий, або надто ризикований через загрозу демаскування. Водночас ведеться робота над створенням резервних каналів зв'язку.

Він також пояснив, що питання дублювання порушувалося ще з початку року, коли були чутки та публікації в медіа про те, що Ілон Маск може припинити надання цих послуг Україні. Це означало, що потрібно шукати альтернативи.

Наприклад, Франція запропонувала свої системи, хоч вони й менш поширені. Це створює певний рівень конкуренції, адже країни пропонують свої рішення Україні. Робота ведеться як із наявними системами, так і з потенційними конкурентами Starlink, щоб забезпечити альтернативні канали зв'язку. Вони не обов'язково мають бути супутниковими – є й інші технології.

Для нас питання зв'язку й координації дій є критично важливим, оскільки це стосується розвідки, ударних можливостей, зокрема безпілотників, і загальної підтримки зв'язку на деяких позиціях, де інакше забезпечити його неможливо, щоб не демаскувати себе,

– зазначив Мусієнко.

Він додав, що наразі після останнього збою глобальних проблем не спостерігається – система функціонує й виконує свої завдання.