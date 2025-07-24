Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані сайту Downdetector. Зазначимо, що компанія також підтверджує відповідну інформацію.

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Що відомо про збій Starlink?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink спостерігається збій по всьому світу. Також українські військові вже повідомляли, що термінали не працюють по всій лінії фронту.

Зазначимо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді підтвердив це.

Starlink ліг по всьому фронту,

– написав він.