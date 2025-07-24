Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные сайта Downdetector. Отметим, что компания также подтверждает соответствующую информацию.

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Что известно о сбое Starlink?

Согласно обнародованной информации, в работе спутникового интернет-сервиса Starlink наблюдается сбой по всему миру. Также украинские военные уже сообщали, что терминалы не работают по всей линии фронта.

Отметим, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди подтвердил это.

Starlink лег по всему фронту,

– написал он.