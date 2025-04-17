Угроза для спутников растет

Starlink, который обеспечивает высокоскоростной интернет с помощью большой сети спутников на низкой околоземной орбите, активно использовался в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Сервис стал критическим для поддержания интернет-связи, а также для безопасной коммуникации военных и государственных структур. Это стало главной причиной, почему спутниковая система, принадлежащая компании SpaceX, оказалась под серьезной угрозой со стороны России и Китая. Об этом говорится в новом отчете Secure World Foundation (SWF), который оценивает космические возможности более десятка стран за последний год, сообщает 24 Канал.

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В тексте отчета говорится, что с мая 2024 года украинские военные начали сообщать о перебоях в работе Starlink. Причиной называли эксперименты России с новыми технологиями радиоэлектронной борьбы. Согласно отчету аналитического центра Secure World Foundation (SWF), это может быть связано с использованием системы "Тобол" – технологии, созданной для защиты российских спутников, которую теперь применяют для глушения сигналов Starlink над Украиной.

Американские разведывательные документы, ставшие источником для отчета, указывают: по меньшей мере три комплекса "Тобол" уже были привлечены к попыткам вывода из строя спутниковой связи на востоке Украины.

Россия также работает над новой системой "Калинка", которая должна обнаруживать и глушить сигналы между спутниками Starlink и наземными терминалами. Как сообщил директор Центра беспилотных систем и технологий РФ Андрей Безруков, "Калинка" сможет обнаруживать даже терминалы, подключенные к защищенной военной версии Starlink под названием Starshield.

Кроме Starlink, российское вмешательство коснулось и GPS. В четырех европейских странах – Франции, Нидерландах, Швеции и Люксембурге – были зафиксированы перебои сигналов. Также сообщалось о захвате вещания детских телеканалов и трансляции на них пропагандистских сюжетов о войне в Украине. Международный союз электросвязи связал эти инциденты с передатчиками в Москве, Калининграде и Павловке.

Несмотря на усилия, Starlink продолжает функционировать. В документе SWF указано, что по состоянию на февраль 2025 года сеть демонстрирует высокую устойчивость к кибератакам.

Китай тоже не спит

Китай, со своей стороны, также усиливает свои контркосмические способности на фоне вероятного конфликта с США. В частности, исследователи ВМС Народно-освободительной армии предлагают использовать подводные лодки с лазерами, которые могут временно выныривать, чтобы поражать спутники на орбите. Но из-за ограничений в обнаружении спутников под водой, такие атаки потребуют внешнего наведения.

Но и США не стоят в стороне. Их Космические силы тестируют новые системы радиоэлектронной борьбы – "Дистанционные модульные терминалы", способные работать с большого расстояния.

"Глушат все", – заявила Виктория Самсон, директор вашингтонского офиса Secure World Foundation и одна из авторов отчета. По ее словам, сейчас применяются в основном неразрушающие методы воздействия на спутники, однако риски эскалации остаются. Как известно, Россия давно тестирует противоспутниковое оружие, в том числе и такое, что может полностью разрушать аппараты на орбите, разбивая их в щепки.

Отчет SWF подчеркивает: растущая зависимость человечества от космоса, особенно в вопросах безопасности, стимулирует страны к наращиванию возможностей ведения войны на орбите. И хотя пока речь идет в основном о заглушении сигналов, следующая эскалация может иметь серьезные и долговременные последствия на планете.