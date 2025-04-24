Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил авиаэксперт, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что россияне безусловно хотят это реализовать и не раз говорили, что вроде бы запустили систему по типу Starlink, но массово эта технология у них на линии фронта так и не появилась.

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В каком направлении Россия значительно тормозит?

На украинской территории фиксировались перехваченные вражеские "Шахеды" с мобильной связью, SIM-картами украинских и казахских операторов с проплаченным роумингом. Это, как объяснил Храпчинский, подсвечивает реальную проблему отсутствия хорошей связи, которая бы могла обеспечить противника качественной возможностью управления или сбора разведывательной информации.

Мы видели "Шахеды" с имплементированными Starlink. Поэтому логично, что россияне пытаются решить эту проблему,

– озвучил Храпчинский.

В свое время, когда мир начал двигаться в направлении спутниковых систем навигации, разведки, раннего предупреждения применения средств поражения, Россия в этом существенно продвинуться не смогла. Она и дальше использует наземные РЛС для выявления возможной угрозы. Украина наносила удары по российским системам дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы показать, что враг не способен обеспечить защиту себя и своей "ядерки".

"Удар по "Энгельсу" надо расценивать не просто как удар по складу с вооружением, это место хранения ядерного оружия. Украина показывает миру, что Россия не способна уберечь свое ядерное оружие", – подчеркнул авиаэксперт.

То, чем похвасталась Россия, давно овладела Украина

Храпчинский подчеркнул, что враг будет пытаться делать определенные шаги, которые позволили бы ему управлять беспилотниками на большом расстоянии. Недавно Россия распространила видео, где пилоты из делового центра "Москва-Сити" управляли дронами на линии боевого соприкосновения, тем самым она хотела похвастаться своими достижениями.

Однако, как заметил авиаэксперт, еще в прошлом году один из украинских производителей показал такую возможность, когда во время выставки в Париже управлял своим дроном, который осуществлял разведку над территорией Чернобыльской АЭС.

То есть Украина давно овладела такими технологиями, но часто не раскрывает всех подробностей,

– отметил Храпчинский.

Авиаэксперт привел пример, когда недавно появилась волна информации о том, что якобы Украина начала качественно отрабатывать по российским управляемым авиабомбам и они стали менее точными. Тогда враг нашел противодействие и сейчас перед нашей страной снова появился новый вызов. Поэтому, как подытожил Храпчинский, определенную информацию все же следует скрывать и понимать, что противник активно мониторит информпространство и следит за украинскими разработками.