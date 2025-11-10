Як повідомляє агентство Bloomberg, у країні спостерігають зростання випадків дискримінації та розпалювання ненависті до українців, що проживають у Польщі, передає 24 Канал.

Згідно з опитуванням варшавського центру громадської думки CBOS, у березні 2022 року 94% поляків підтримували ідею прийому українських біженців. Однак останнє опитування, проведене восени 2025 року, показало, що цей показник знизився до 48%.

До того ж половина респондентів вважає, що державна допомога українцям є "занадто щедрою".

Тріщини в цій солідарності стають дедалі очевиднішими, адже опір підтримці України перетворюється на один із головних факторів політичної боротьби у Польщі,

– пише Bloomberg.

Який насправді вплив українців на польську економіку?

Попри зміну суспільних настроїв, українці роблять вагомий внесок у розвиток економіки Польщі. За даними Польського банку розвитку, українські працівники забезпечують до 2,4% ВВП країни.



У Польщі зростає ворожість і агресія до українців / Фото Unsplash

Звіт за 2024 рік показує, що 78% українців, які знайшли прихисток у Польщі, працевлаштовані – це найвищий показник серед країн. Економіст Ягеллонського університету Ян Бжозовський зазначив, що українці допомогли Польщі подолати дефіцит робочої сили на тлі демографічного спаду. Водночас він застеріг, що негативне ставлення може спонукати українців виїхати до інших країн ЄС.

Їх ніхто не тримає в Польщі силоміць. Якщо атмосфера стане ворожою, вони можуть переїхати до Німеччини чи Франції,

– наголосив економіст.

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин у Варшаві Пьотр Бурас наголошує: первісна хвиля підтримки України, яка з'явилася після 2022 року, "вичерпана", і в найближчі роки суспільна втома може лише посилюватися.

Стосунки між Польщею та Україною стають все більш напруженими