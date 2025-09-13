Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також ЄС готується посилити обмеження щодо видачі віз громадянам Росії, – Politico

Що помітили на автостраді у Росії?

У мережі повідомили про, ймовірно, чергову провокацію Росії. Країна-агресор могла встановити ракетний комплекс неподалік кордону з Польщею.

Зауважимо, що офіційних повідомлень про це не надходило.

"Іскандер" на автостраді: дивіться відео свідків

"Збройні сили Росії, за повідомленнями, розгорнули ракетний комплекс "Іскандер" на автостраді в Калінінградській області, поблизу польського кордону", – йдеться у повідомленні.

Загострення напруженості у Європі: що відомо?