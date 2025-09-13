Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що помітили на автостраді у Росії?

У мережі повідомили про, ймовірно, чергову провокацію Росії. Країна-агресор могла встановити ракетний комплекс неподалік кордону з Польщею.

Зауважимо, що офіційних повідомлень про це не надходило.

"Іскандер" на автостраді: дивіться відео свідків

"Збройні сили Росії, за повідомленнями, розгорнули ракетний комплекс "Іскандер" на автостраді в Калінінградській області, поблизу польського кордону", – йдеться у повідомленні.

Загострення напруженості у Європі: що відомо?

  • Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі. На території країни знайшли вже 17 безпілотників та уламок ракети.

  • На засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що майже пів сотні країн висловили стурбованість і привертають увагу світової спільноти до чергового грубого порушення міжнародного права та Статуту ООН Росією щодо Польщі.

  • Своєю чергою, виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН підкреслила, що Вашингтон "захищатиме кожен дюйм території НАТО" та підтримує союзників перед обличчям тривожних порушень повітряного простору.

  • Також відомо, що Польща закрила кордон із Білоруссю через навчання "Захід-2025" і провокації Мінська. Там натягнули колючий дріт на кордоні та встановили загороджувальні щити.