Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

Какова была ситуация с самолетами в России из-за атаки дронов на Москву?

В ночь на 23 сентября российская ПВО якобы уничтожила около десятка беспилотников, летевших в направлении Москвы. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, всего с вечера предыдущего дня в небе над российской столицей "сбито более 30 дронов".

Из-за атаки часть рейсов "Аэрофлота" не смогла приземлиться в столице и была направлена на запасные аэродромы в Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Ижевске и Самаре.



В аэропортах России был коллапс из-за неизвестных дронов, летавших над Москвой / Фото "Осторожно, новости"

В частности, пассажиры рейса Дубай – Москва рассказали изданию "Осторожно, новости", что их самолет вечером посадили в Нижнем Новгороде. Людей оставили ночевать прямо в аэропорту, выдав матрасы.



Россияне должны были ночевать в аэропортах из-за атаки Москвы неизвестными дронами / Фото "Осторожно, новости"

Временные ограничения на полеты ночью также вводились в аэропортах Нижнекамска, Казани, Саратова и Самары.

Уже утром 23 сентября московский мэр Собянин уточнил, что еще 4 дрона, которые летели в сторону Москвы, также якобы были уничтожены.

Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил в эфире 24 Канала, что атака дронов на Москву является чрезвычайно важной. По словам военного, очевидно удалось прорвать три кольца ПВО вокруг российской столицы, поэтому это свидетельствует о пробелах в обороне столицы страны-агрессора.

