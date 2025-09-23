Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский телеканал "Дождь".
К теме Россию атакуют дроны: есть попадание по подстанции на Кубани
Какова была ситуация с самолетами в России из-за атаки дронов на Москву?
В ночь на 23 сентября российская ПВО якобы уничтожила около десятка беспилотников, летевших в направлении Москвы. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, всего с вечера предыдущего дня в небе над российской столицей "сбито более 30 дронов".
Из-за атаки часть рейсов "Аэрофлота" не смогла приземлиться в столице и была направлена на запасные аэродромы в Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Ижевске и Самаре.
В аэропортах России был коллапс из-за неизвестных дронов, летавших над Москвой / Фото "Осторожно, новости"
В частности, пассажиры рейса Дубай – Москва рассказали изданию "Осторожно, новости", что их самолет вечером посадили в Нижнем Новгороде. Людей оставили ночевать прямо в аэропорту, выдав матрасы.
Россияне должны были ночевать в аэропортах из-за атаки Москвы неизвестными дронами / Фото "Осторожно, новости"
Временные ограничения на полеты ночью также вводились в аэропортах Нижнекамска, Казани, Саратова и Самары.
Уже утром 23 сентября московский мэр Собянин уточнил, что еще 4 дрона, которые летели в сторону Москвы, также якобы были уничтожены.
Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил в эфире 24 Канала, что атака дронов на Москву является чрезвычайно важной. По словам военного, очевидно удалось прорвать три кольца ПВО вокруг российской столицы, поэтому это свидетельствует о пробелах в обороне столицы страны-агрессора.
Что известно об атаке неизвестных дронов на Москву?
В Москве и Подмосковье вечером 22 сентября и ночью 23 сентября слышали взрывы и фиксировали неизвестные дроны. Российские власти писали о "работе ПВО" по объектам в небе.
В конце концов небо над Москвой полностью закрыли, а в московских аэропортах ввели так называемый план "Ковер". Десятки рейсов из-за атаки неизвестных дронов были задержаны.
Интересно, что на фоне этого один из российских грузовых авиалайнеров пролетел в нескольких метрах от многоэтажек в Москве. Самолет фиксировали на достаточно низких высотахх, воздушное судно едва не цепляло крыши многоэтажных зданий.