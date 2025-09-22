В частности возникли пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы и пропагандистское агентство ТАСС.
Что известно об атаке дронов на Россию?
Ночью 22 сентября взрывы слышали в Краснодарском крае. Местные снимают все на видео. Судя по опубликованным кадрам, российская ПВО сбивает дроны прямо над частными жилыми застройками.
Сообщается о 5 попаданиях дронов Сил обороны Украины по тяговой подстанции "Каневская" в станице Стародеревянковской. На видео не видно признаков того, что россияне хоть как-то пытаются отражать атаку.
В Славянском районе на Кубани сообщают о падении обломков БпЛА на дома. Изуродованы крыши и фасады, загорелась трава в промзоне.
Ночью 20 сентября почти 150 дронов атаковали 14 регионов в России, включая оккупированный Крым.
Силы обороны ударили по Саратовскому и Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающим заводам.
Дроны ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода Куйбышев – Тихорецк. В частности, в результате ночных ударов зафиксированы пожары на станциях "Зензеватка" (населенный пункт Зензеватка, Волгоградская область) и "Совхозная-2" (населенный пункт Прогресс, Самарская область), а также на линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" (населенный пункт Просвет, Самарская область).