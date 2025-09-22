В частности возникли пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы и пропагандистское агентство ТАСС.

Что известно об атаке дронов на Россию?

Ночью 22 сентября взрывы слышали в Краснодарском крае. Местные снимают все на видео. Судя по опубликованным кадрам, российская ПВО сбивает дроны прямо над частными жилыми застройками.

Краснодарский край России атакуют беспилотники: смотрите видео

Взрывы в Краснодарском крае: смотрите видео

Сообщается о 5 попаданиях дронов Сил обороны Украины по тяговой подстанции "Каневская" в станице Стародеревянковской. На видео не видно признаков того, что россияне хоть как-то пытаются отражать атаку.

Дроны атакуют подстанцию "Каневская": смотрите видео

В Славянском районе на Кубани сообщают о падении обломков БпЛА на дома. Изуродованы крыши и фасады, загорелась трава в промзоне.

