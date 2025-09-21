Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов для 24 Канала объяснил поведение и отсутствие решительной реакции на провокации со стороны Кремля.

К теме Трамп неожиданно заявил, что защитит Польшу от России

Три причины

Во-первых, Трамп, по убеждению Костогрызова, ассоциирует себя так или иначе с диктаторскими режимами.

Как бы нам не было жаль, президент США ценит, любит так называемые сильные руки и хочет, чтобы в США было, если не так же, то несколько похоже. Проявляет симпатию даже к странам, которые откровенно противостоят ему – к России, Китаю, КНДР,

– объяснил аналитик.

Во-вторых, Трамп боится провала. Даже в противостоянии с Ираном Трамп пошел на открытую конфронтацию только, когда Израиль сделал почти всю "грязную работу". Американцы лишь "добили" иранские ядерные объекты.

Напомним, что Трамп задержал активные действия против Ирана в 2025 году, потому что сначала сосредоточился на внутренней политике и попытках дипломатического давления. Его администрация не считала ситуацию срочной в начале года, ожидая, что Иран согласится на новое соглашение без прямой конфронтации.

Только после сообщений разведки о прогрессе в ядерной программе Ирана, Трамп перешел к более жестким шагам. Он возобновил политику "максимального давления", усилил санкции, инициировал переговоры с новыми требованиями, а также санкционировал ограниченные удары по объектам, связанных с ядерной программой Ирана, предупредив, что США готовы действовать жестче, если Тегеран не пойдет на уступки.

С другой стороны, активизировав поставки оружия Украине, глава Белого дома может столкнуться с непониманием соратников, ведь тот обещал не выделять средств Украине.

Третья причина, по мнению аналитика, общая нерешительность Трампа. Трамп готов оттягивать любое действие настолько, насколько возможно.

Для того, чтобы изменилось какая-то из этих причин, нужно большое политическое событие, предположительно, внутри Штатов. Потому что Трамп сейчас больше смотрит на внутреннюю политику, чем на внешнюю,

– резюмировал Костогрызов.

Как Трамп реагировал на последние провокации России?