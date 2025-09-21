Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов для 24 Каналу пояснив поведінку і відсутність рішучої реакції на провокації з боку Кремля.

До теми Трамп несподівано заявив, що захистить Польщу від Росії

Три причини

По-перше, Трамп, на переконання Костогризова, асоціює себе так чи інакше з диктаторськими режимами.

Як би нам не було шкода, президент США цінує, любить так звані сильні руки і хоче, аби в США було, якщо не так само, то дещо схоже. Виявляє симпатію навіть до країн, які відверто протистоять йому – до Росії, Китаю, КНДР,

– пояснив аналітик.

По-друге, Трамп боїться провалу. Навіть у протистоянні з Іраном Трамп пішов на відкриту конфронтацію тільки, коли Ізраїль зробив майже всю "брудну роботу". Американці лише "добили" Іранські ядерні об’єкти.

Нагадаємо, що Трамп затримав активні дії проти Ірану у 2025 році, бо спочатку зосередився на внутрішній політиці та спробах дипломатичного тиску. Його адміністрація не вважала ситуацію терміновою на початку року, очікуючи, що Іран погодиться на нову угоду без прямої конфронтації.

Лише після повідомлень розвідки про прогрес у ядерній програмі Ірану, Трамп перейшов до більш жорстких кроків. Він відновив політику "максимального тиску", посилив санкції, ініціював переговори з новими вимогами, а також санкціонував обмежені удари по об'єктах, пов'язаних із ядерною програмою Ірану, попередивши, що США готові діяти жорсткіше, якщо Тегеран не піде на поступки.

З іншого боку, активізувавши постачання зброї Україні, очільник Білого дому може зіткнутися з нерозумінням соратників, адже той обіцяв не виділяти коштів Україні.

Третя причина, на думку аналітика, загальна нерішучість Трампа. Трамп готовий відтягувати будь-яку дію настільки, наскільки можливо.

Для того, щоб змінилося якась із цих причин, потрібна велика політична подія, імовірно, всередині Штатів. Бо Трамп зараз більше дивиться на внутрішню політику, ніж на зовнішню,

– резюмував Костогризов.

Як Трамп реагував на останні провокації Росії?