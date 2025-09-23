Об этом в колонке для Bloomberg пишет отставной адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис, передает 24 Канал.

Путин этими вторжениями преследует три цели: получить тактическое представление об ответных действиях Альянса; сократить количество имеющихся самолетов и датчиков, которые сейчас защищают Украину; и внести разногласия в Альянс по поводу того, насколько агрессивно реагировать на российские самолеты,

– пишет Ставридис.

Он призывает остановить Путина, простого перехвата самолетов недостаточно.

Одной из мер, которые предлагает адмирал, является круглосуточное патрулирование восточного фланга самолетами дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, способными замечать низколетящие беспилотники и самолеты, которые наземные радары могут пропустить.

Также он рекомендует усилить силы быстрого реагирования НАТО в Германии и Испании, добавив F-35 Lightning, шведские Gripen, Eurofighter Typhoon и американские F-15 Strike Eagle и F-18 Hornet. По его подсчетам, союзники имеют более 3000 истребителей, что вчетверо превышает российский парк, и этого достаточно для постоянного воздушного патрулирования под контролем AWACS.

Ставридис предлагает также учесть опыт Украины в борьбе с российскими беспилотниками: использовать кинетические методы, дроны для противодействия, недорогое оружие направленной энергии и радиоэлектронное подавление.

Наконец, НАТО должно ясно предупредить Москву о новых правилах ведения боевых действий и сообщить, что дальнейшие вторжения – как беспилотные, так и пилотируемые – встретят более решительным ответом, включая возможность сбивать самолеты нарушителя.

Долгосрочный план НАТО должен предусматривать создание над Украиной полной бесполетной зоны, но пока НАТО следует начать полноценный военный ответ на российские воздушные вторжения – как беспилотные, так и пилотируемые,

– подчеркивает он.

Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала отметил, что достаточно было сбить один самолет, чтобы успокоить Путина. Нарушение воздушного пространства не повторялись бы. Именно это произошло в случае со сбиванием российского самолета силами Турции в 2015 году.

Ранее российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии