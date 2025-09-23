Про це в колонці для Bloomberg пише відставний адмірал ВМС США, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс, передає 24 Канал.

Дивіться також В Естонії можуть розмістити британську ядерну зброю на тлі інциденту з Росією

Яку мету переслідує Росія, порушуючи повітряний простір НАТО?

Путін цими вторгненнями переслідує три мети: отримати тактичне уявлення про відповідні дії Альянсу; скоротити кількість наявних літаків і датчиків, які зараз захищають Україну; і внести розбіжності в Альянс з приводу того, наскільки агресивно реагувати на російські літаки,

– пише Ставрідіс.

Він закликає зупинити Путіна, простого перехоплення літаків недостатньо.

Одним із заходів, які пропонує адмірал, є цілодобове патрулювання східного флангу літаками дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS, здатними помічати низьколітаючі безпілотники та літаки, які наземні радари можуть пропустити.

Також він рекомендує посилити сили швидкого реагування НАТО в Німеччині та Іспанії, додавши F-35 Lightning, шведські Gripen, Eurofighter Typhoon і американські F-15 Strike Eagle та F-18 Hornet. За його підрахунками, союзники мають понад 3000 винищувачів, що вчетверо перевищує російський парк, і цього достатньо для постійного повітряного патрулювання під контролем AWACS.

Ставрідіс пропонує також врахувати досвід України у боротьбі з російськими безпілотниками: використовувати кінетичні методи, дрони для протидії, недорогу зброю спрямованої енергії та радіоелектронне придушення.

Нарешті, НАТО повинно ясно попередити Москву про нові правила ведення бойових дій і повідомити, що подальші вторгнення – як безпілотні, так і пілотовані – зустрінуть рішучішою відповіддю, включно з можливістю збивати літаки порушника.

Довгостроковий план НАТО має передбачати створення над Україною повної безпольотної зони, але поки що НАТО слід почати повноцінну військову відповідь на російські повітряні вторгнення – як безпілотні, так і пілотовані,

– підкреслює він.

Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу наголосив, що достатньо було збити один літак, аби заспокоїти Путіна. Порушення повітряного простору не повторювалися б. Саме це сталося у випадку зі збиттям російського літака силами Туреччини у 2015 році.

Раніше російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії