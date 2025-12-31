Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Міноборони України.

Чому розформують військові представництва?

Військові представництва Міністерства оборони, які працювали за радянською моделлю та перевіряли продукцію замість виробників, будуть розформовані. Функції контролю передадуть новоствореним територіальним управлінням державного гарантування якості – нині їх уже 11.

Зверніть увагу! Військові представництва – це органи, які працювали на заводах і підприємствах та перевіряли, щоб зброя, військова техніка та інше майно відповідали контрактам. Вони приймали продукцію і стежили, щоб гроші витрачалися за призначенням.

Також створено Головне управління державного гарантування якості, яке координуватиме контроль усіх оборонних закупівель – від високотехнологічної зброї до речового та продовольчого майна.

Зміни дозволяють перейти до моделі, яка працює у Польщі, Франції, США та інших країнах НАТО. Тобто виробник відповідає за якість, держава – за її гарантування.

