Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Міноборони України.
Чому розформують військові представництва?
Військові представництва Міністерства оборони, які працювали за радянською моделлю та перевіряли продукцію замість виробників, будуть розформовані. Функції контролю передадуть новоствореним територіальним управлінням державного гарантування якості – нині їх уже 11.
Зверніть увагу! Військові представництва – це органи, які працювали на заводах і підприємствах та перевіряли, щоб зброя, військова техніка та інше майно відповідали контрактам. Вони приймали продукцію і стежили, щоб гроші витрачалися за призначенням.
Також створено Головне управління державного гарантування якості, яке координуватиме контроль усіх оборонних закупівель – від високотехнологічної зброї до речового та продовольчого майна.
Зміни дозволяють перейти до моделі, яка працює у Польщі, Франції, США та інших країнах НАТО. Тобто виробник відповідає за якість, держава – за її гарантування.
Що відомо про інші можливі зміни в українському війську?
У застосунку Армія+ планується запуск функцій "гроші ходять за військовими" для автоматичного отримання виплат за кілька кліків. Розробляються медичні та психологічні послуги з можливістю онлайн-звернення до лікаря чи психолога, а також система кадрового обліку "Імпульс" для зберігання даних про навички військовослужбовців.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, що передбачає створення нових селищних ТЦК, наділених статусом юридичної особи та управлінськими повноваженнями. Реформа покликана усунути проблеми в діяльності ТЦК і полегшити доступ громадян до послуг.