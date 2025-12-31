Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.
Смотрите также Без справок и чиновников: как цифровое управление меняет Украину
Почему расформируют военные представительства?
Военные представительства Министерства обороны, которые работали по советской модели и проверяли продукцию вместо производителей, будут расформированы. Функции контроля передадут вновь созданным территориальным управлением государственного гарантирования качества – сейчас их уже 11.
Обратите внимание! Военные представительства – это органы, которые работали на заводах и предприятиях и проверяли, чтобы оружие, военная техника и другое имущество соответствовали контрактам. Они принимали продукцию и следили, чтобы деньги расходовались по назначению.
Также создано Главное управление государственного гарантирования качества, которое будет координировать контроль всех оборонных закупок – от высокотехнологичного оружия до вещевого и продовольственного имущества.
Изменения позволяют перейти к модели, которая работает в Польше, Франции, США и других странах НАТО. То есть производитель отвечает за качество, государство - за его обеспечение.
Что известно о других возможных изменениях в украинской армии?
В приложении Армия+ планируется запуск функций "деньги ходят за военными" для автоматического получения выплат в несколько кликов. Разрабатываются медицинские и психологические услуги с возможностью онлайн-обращения к врачу или психологу, а также система кадрового учета "Импульс" для хранения данных о навыках военнослужащих.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий создание новых поселковых ТЦК, наделенных статусом юридического лица и управленческими полномочиями. Реформа призвана устранить проблемы в деятельности ТЦК и облегчить доступ граждан к услугам.